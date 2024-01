La hinchada de Real Cartagena no come cuento, hay que enamorarla

La afición de Real Cartagena no pide nada del otro mundo, el torneo de la Primera B está nivelado por lo malo y estar 11 años consecutivos -este es el número 12- paseándonos sin éxitos y sin finales en este campeonato habla muy mal de auriverde.

La hinchada quiere ver con sus propios ojos qué tiene este Real Cartagena para mostrar desde que ruede el balón.

Y ese primer contacto entre los jugadores de Real y los aficionados será muy importante para lo que viene. Por eso hay que ganar, ojalá convenciendo con buen fútbol.

La Alcaldía de Cartagena y Gobernación de Bolívar le darán las herramientas al Real. Se esperan nuevas contrataciones pronto. Pero repito: el único método que hay para ser felices es ganar y volver a la A.

La hinchada no come cuento, si ve algo bueno lo apoya y si no da un paso al costado.

Vencer a Tuluá es muy importante, marcar diferencia es el compromiso y regresar a la A es el sueño de todos.