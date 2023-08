La Equidad y Junior empatan con fallo de VAR al final

El conjunto samario sorprendió y fue el mejor en la cancha en muchos pasajes del juego, sin embargo, no pudo sostener la ventaja. Por el lado de los dirigidos por Hubert Bodhert, la respuesta demoró en llegar y solo hubo mejoría en la parte complementaria.

En el otro desafío de la jornada del sábado el Deportivo Pereira sumó su primera victoria del certamen al vencer 3 a 0 a Jaguares.

Los goles matecañas fueron anotados por el uruguayo Adrián Balboa, en dos ocasiones, y Larry Angulo.

Partidos del domingo: Pasto vs. Chicó (4 p. m.); Medellín vs. Alianza Petrolera (6:10 p. m.); Huila vs. Nacional (8:20 p. m.).