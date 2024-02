La defensa pide la absolución de Alves aunque plantea como alternativa un año de prisión

La defensa del futbolista brasileño Dani Alves ha mantenido en el trámite final del juicio por agresión sexual su petición de absolución, aunque ha planteado como alternativa una condena de un año de cárcel -el período que lleva en prisión preventiva- y 50.000 euros de indemnización.

En la Audiencia de Barcelona ha quedado este miércoles visto para sentencia el juicio contra Alves, en el que la Fiscalía ha ratificado su petición de nueve años de cárcel para el futbolista, que la acusación particular eleva a doce, en ambos casos con 150.000 euros de indemnización. Lea aquí: Las Vegas, donde la fiesta no termina, recibe la más grande: el Super Bowl 58. Lea aquí: Las Vegas, donde la fiesta no termina, recibe la más grande: el Super Bowl 58

La defensa ha planteado como alternativa a la absolución una pena subsidiaria de un año de cárcel, resultado de aplicar la eximente incompleta de embriaguez, así como las atenuantes de reparación del daño y vulneración de derechos fundamentales por la supuesta parcialidad del proceso judicial.

“Absolutamente creíble”

En su informe, la fiscal Elisabeth Jiménez ha concluido que el relato de la víctima es “absolutamente creíble”, lo que contrasta con las “contradicciones” de Alves, que ha ofrecido una “batería de versiones” y ha demostrado en el proceso que se siente “totalmente impune”, pese a las “lagunas” en sus explicaciones.

Ha recordado que la víctima explicó que accedió voluntariamente al baño del reservado de la discoteca Sutton al que la invitó Alves y que se sentía culpable por ello, ya que eso es un “sentimiento habitual” en las víctimas de violencia machista.