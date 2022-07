La decisión que tomó el Real Madrid para la nueva temporada

Sí se esperan noticias en el apartado de salidas, donde nombres como Borja Mayoral, Mariano Díaz, Dani Ceballos e incluso Marco Asensio todavía no tienen claro su futuro. Por su parte, Reinier Jesus, quien no viajó a Estados Unidos para resolver su situación, sí que deberá salir, ya sea cedido o vendido, al no poder ser inscrito porque está cubierto el cupo de extracomunitarios -Vinicius Junior, Rodrygo Goes y Éder Militao-.

Tras aterrizar el martes en Los Ángeles (EE.UU.) y ya con la incorporación de Karim Benzema al grupo, que había tenido unos días extra de descanso, el Real Madrid, que se ha entrenado estos días en la universidad UCLA de la ciudad californiana, mira con muchas ganas al clásico veraniego y de pretemporada que disputará contra el Barcelona el sábado en Las Vegas (EE.UU.).