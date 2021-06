La Copa Amistad de Baloncesto en la rama masculina se encuentra en la recta final tras entrar en la definición de los partidos de la segunda vuelta.

En la segunda fase del certamen clasificarán los 16 equipos en contienda para luego llegar a lo que se llamaría “muerte súbita” (el que pierde sale). Allí se enfrentarán a un solo partido: 1 vs. 16; 2 vs. 15; 3 vs. 14; 5 vs. 13; 6 vs. 12; 7 vs. 11; 8 vs. 10.

Los ganadores avanzan a la tercera fase y ahí jugarán: ganador llave 1 contra ganador llave 8; ganador llave 2 vs. ganador llave 7; ganador llave 3 vs. ganador llave 6; ganador llave 4 vs. ganador llave 5.

Luego vendrá la ronda semifinal, que también será a un solo juego y la gran final se disputará a tres desafíos.

La programación es la siguiente:

Miércoles 23 de Junio

Cancha de Los Ángeles

6:30 p. m. Vaqueros vs. Don Bosco

8:00 p. m. Bucaneros A vs. Nuevo Bosque

Sábado 26 de Junio

Cancha de Los Ángeles

4:30 p. mn. Wakanda vs. La Tribu

6:00 p. m. San Pedro vs. Black Power

Cancha de Tacarigua

4:30 p. m. Don Bosco vs The Brothers

6:00 p. m. Vaqueros vs. El Regreso

Domingo 27 de junio

Cancha de Los Ángeles

4:30 p. m. Bucaneros A vs. El Regreso

6:00 p. m. Bucaneros B vs. La Tribu

Cancha de Tacarigua

4:30 p. m. Wakanda vs. The Brothers

6:00 p. m. Los Chamos vs. San Pedro

Lunes 28 de junio

6:30 p. m. Heroicos vs. Bucaneros B

8:00 p. m. Black Power vs. Bucaneros A