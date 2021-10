Si te gustaron la primera y segunda edición de la Copa Amistad de Baloncesto, categoría mayores, la tercera te gustará el doble.

El certamen, organizado por el licenciado Jorge Díaz, y que tuvo un éxito enorme en las dos versiones previas, comienza este viernes 22 de octubre con una programación de dos partidos en la cancha del barrio Tacarigua.

Para esta oportunidad se inscribieron un total de once quintetos de diferentes barrios de Cartagena, los cuales lucharán por el título que actualmente lo tiene el equipo Chamos, integrado por migrantes venezolanos. (Lea aquí: Los Chamos se coronaron campeones de la Copa Amistad de Baloncesto).

Los equipos participantes son: Chamos (campeón), Vaqueros (subcampeón), Vaqueros B, Nuevo Bosque, Black Power, Bucaneros, Bravos, The Brothers, Don Bosco, Indios y la preselección sub-16 de Bolívar.

El sistema de juegos será con una vuelta todos contra todos en la cual clasificarán los ocho mejores equipos para luego jugar cruzados el 1 vs. 8: 2 vs. 7; 3 vs. 6 y 4 vs. 5, en partidos de ‘muerte súbita.

La ronda semifinal se jugará a un playoffs de tres partidos (al ganador de dos) y la final será a un solo partido.

La novedad en esta edición es la presencia de la preselección sub-16 de Bolívar que va a participar en el Campeonato Nacional de Sub-16 que tendrá como sede a la ciudad de Valledupar en el mes de diciembre del presente año.

La programación de la Copa Amistad es:

Viernes 22 de octubre

Cancha de Tacarigua

7 p. m. Nuevo Bosque vs. Black Power

8:30 p. m. Bucaneros vs. Vaqueros B

Sábado 23 de octubre

Cancha de Tacarigua

4 p. m. The Brother vs. Black Power

6 p. m. Bravos vs, Don Bosco

7. p. m. Indios vs. Los Chamos

Domingo 24 de Octubre

Cancha de Los Angeles

4:30 p. m. Los Chamos vs. Don Bosco

6 p. m. Bolívar Sub 16 vs. Bravos

7:30 p. m. Bucaneros vs. Black Power

Lunes 25 de Octubre

Cancha de Los Ángeles

7 p. m. Nuevo Bosque vs. Vaqueros A

8:30 p. m. Los Chamos vs The Brothers

