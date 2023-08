La cartagenera Víctoria Asís no es ‘profeta en su tierra’

Dice el dicho bíblico que ‘nadie es profeta en su tierra’. Y eso se puede evidenciar con el caso de la niña Victoria Asís Barrios, quien es nacida en Cartagena, pero recién acaba de obtener el título nacional de baloncesto con la selección del Atlántico. Victoria no pudo jugar con la selección Bolívar porque la Liga de este departamento no tenía el reconocimiento deportivo y apenas pudo realizar la Asamblea para elegir a un nuevo órgano de administración. Lea aquí: Futbolista argentina se desmayó en el River Plate vs América Cal Esta deportista, de 1,80 metros y con gran futuro en esta disciplina, tuvo que buscar otros horizontes para poder mostrar su talento, y fue así como representó al Atlántico en el Campeonato Nacional Infantil Interligas Femenino que se realizó del 11 al 19 de agosto en Itaguí, Antioquia. El equipo rojiblanco enfrentó a Antioquia en la gran final y lo derrotó 51-44.

Atlántico fue el campeón del certamen en forma invicta y Victoria Asís fue pieza clave para esta conquista. La bolivarense, que cursa estudios en el colegio Salesianos de Cartagena, fue la mejor rebotera ofensiva del torneo, siendo de gran ayuda para sus compañeras. De paso se convirtió en las pocas jugadoras de Cartagena que logran un título nacional en baloncesto en femenino. Pasaron muchos años para que Bolívar volviera a tener este honor. “El hecho de ser la primera niña de Bolívar en lograr algo así de ganar un campeonato nacional infantil me hace sentir orgullosa de todo el trabajo que he realizado y me dan más ganas de seguir trabajando para lograr más cosas”, expresó Victoria Asís. La jugadora le dedicó este título a sus padres y a su entrenador Owen Bertel.