Tal y como estaba programado, la noche de este viernes 2 de octubre sonará la campana para la realización de la primera de tres próximas paradas boxísticas preparadas por el Club Pintoso Box en Sincelejo.

La primera parada de la cartelera se extenderá hasta el sábado 3 de octubre y tendrá como escenario el Polideportivo del barrio San Vicente, según lo informó el promotor de boxeo amateur y profesional, Iván Feris Chadid.

“Así Nacen Los Campeones”, como se denomina esta programación, ofreceráa partir de las 6:00 de la tarde a los amantes del deporte de fistiana un exquisito plato de boxeo, el cual contendrá cuatro pleitos profesionales y siete amateurs.

Los combates profesionales serán los siguientes: Juan Guerra Vs. Julio César Calimeno, peso Crucero. Wilmer Barón Vs Luis Fernando Díaz, en SúperMedio; Ever Ortega Vs Kevin Mendoza, en SúperPluma y Juan Julio Vs Eduard González, en Pluma.

Cabe resaltar que para este sábado uno de los grandes atractivos será la reaparición del excampeón de boxeo Jonathan “El Momo” Romero.

“La segunda parada se efectuará los días el 9 y 10 de octubre y la tercera y última, el 31 de octubre y 1 de noviembre. Todas contendráncuatro peleas profesionales y siete amateurs”, enfatizó Iván Feris Chadid.

El programaque se desarrollará a puerta cerrada, cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Boxeo, así como de autoridades deportivas. La misma cumplirá con los protocolos de bioseguridad exigidos por los ministerios de Salud y de Deportes.