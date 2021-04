El boxeo de Bolívar se ha ido diluyendo. Ahora en los barrios marginales, todos los niños y jóvenes sueñan con ser como Messi, Cristiano y James.

Ya parece que esa pasión por el boxeo pasó a segundo plano. Por eso hay pocos boxeadores en Bolívar y los entrenadores tienen que “corretear” a los “pelaos” para que practiquen boxeo.

El entrenador José de la Cruz Zúñiga recuerda que en Arjona se me llenaba el gimnasio porque todos los “pelaos” querían aprender a boxear, todos soñaban con ser como ‘Happy’ Lora, Valdez, ‘Pambelé’, ‘Manos de Piedra’ Durán, etc. Ahora yo tengo que ir a buscarlos y rogarles que vengan a practicar. Todo ha cambiado”.

Precisó que “no nos engañemos, los niños ahora sueñan con jugar fútbol y emular a Cristiano, Messi, James, Falcao y Luis Suárez. Yo también entiendo a los padres de familia, es más fácil, con talento, escalar rápido en el fútbol. En el boxeo es más difícil y complicado”.

Por eso, en los Nacionales de Boxeo, mientras Bogotá, Valle, Antioquia y Tolima llevan su equipo masculino y femenino completo, Bolívar solo logra seleccionar un puñado.

Y la verdad, no fue una buena actuación del boxeo de Bolívar en el Nacional Juvenil, que se realizó recientemente en Pasto.

De los seis peleadores que llevó Bolívar, solo dos llegaron a la final, pero no se puedo conseguir el oro. Para los jóvenes boxeadores, el frío fue determinante y por la pandemia la preparación no fue cien por ciento.

Todos al unísono aseguraron que “no estamos acostumbrados a ese frío, ahí se desvanecieron todos nuestros sueños”, dijo el cartagenero José Valdez, de 18 años, quien pertenece al club de boxeo Cartagena de Indias Boxing Club.

El seleccionado bolivarense estuvo dirigido por el experimentado entrenador Martín Valdez. En total Bolívar ganó dos preseas de plata y dos de bronce.

Lo más importante fue que el cartagenero José Valdez ganó el cupo para integrar la Selección Colombia que estará desde esta semana en el Mundial de Boxeo Juvenil, que se realizará en Polonia.

“Nos atropelló la altura. Tratamos de hacer las cosas bien, pero no se dieron. Yonathan Segura, de Nariño, quien fue el campeón en mi categoría le he ganado fresco en otras oportunidades, pero con ese frío bravo, uno no se acomoda bien. La prueba está que me llamaron a mí a la Selección y no a él”, precisó Valdez.

Las preseas de plata las ganaron Yeison Gómez (en 49 kilogramos) y Carlos Utria (64). Los bronces fueron de José Valdez (56) y la soplavientera Jésica Ibarra (57).

El campeón fue Bogotá con 6 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce; Tolima fue el subcampeón con 6 oros, 3 medallas de plata.

Bolívar viajó a la capital de Nariño gracias al patrocinio de Iderbol.

Ahora que pase la pandemia, Bolívar deberá replantear su esquema para captar talentos.