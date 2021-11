Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que Mohamed Salah, que terminó séptimo en las votaciones del Balón de Oro, debería haber estado más arriba. Lea aquí: Pochettino: “Siete Balones de Oro es algo enorme, inmenso”

Preguntado en rueda de prensa sobre si el egipcio debería haber acabado más alto, Klopp fue claro: “Sí, si te soy sincero, sí, pero no es algo que dependa de mí”.

"¿Esto no lo votan los periodistas? Entonces no me preguntéis a mí, es vuestra culpa. Si pensáis que debería estar más arriba deberíais hablar con vuestros compañeros", dijo el alemán.

“Se lo puedes dar a Messi por la carrera que ha tenido, pero entonces no se lo puedes dar a Robert Lewandowski. Es complicado, pero Mo debería haber estado mucho más arriba”, añadió.

Salah terminó séptimo en las votaciones por detrás de Messi, Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema, N’golo Kanté y Cristiano Ronaldo.