Kelvin Kiptum: “Veía a Kipchoge entrenar y me decía un día seré como él”

En su juventud en Kenia, Kelvin Kiptum creció viendo y soñando con las hazañas de Eliud Kipchoge. Este domingo en Chicago, el niño superó al maestro y selló el nuevo récord mundial en el Maratón al parar el cronómetro en dos horas y 35 segundos. "Veía entrenar a Eliud y me decía 'algún día seré como él'", cuenta en una entrevista con EFE el nuevo rey del maratón.

“Me encanta la ciudad, me encanta la gente, me apoyaron mucho durante el recorrido y esto me hace muy feliz”, agregó el nuevo dueño del récord mundial.

Desde que cruzara la línea de meta, Kiptum estuvo en el centro de los focos y tuvo largas sesiones de foto y de declaraciones a las televisiones en la zona de llegada.

“Sí, después de la victoria me hicieron muchas preguntas, mucha atención. No, no pensaba batir el récord”, afirmó el atleta keniano.