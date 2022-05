El jueves 19 de mayo, a partir de las 5:00 de la tarde, se enfrentan All Star y Juventud Heroica, mientras que desde las 7:00 de la noche lo harán Águilas Pumas y Mariscales O.R.

El viernes 20 de mayo, desde las 9:00 de la mañana, chocarán Mariscales O.R y All Star. A partir de las 11:00 de la mañana se medirán Juventud Heroica y Águilas Pumas.

Y ese mismo viernes, desde las 5:00 de la tarde se jugará el partido Águilas Pumas Vs All Star y a las 7:00 de la noche, el cotejo, Mariscales O.R. Vs. Juventud Heroica.

Resumen Quinta Fecha

En el primer juego de la fecha, Mariscales O.R. apabulló al conjunto Águilas Pumas, de Montería, 13 carreras por 2. La pitcher ganadora fue Marlen Bubaire, mientras que la derrota se la adjudicó la lanzadora Claudia Quintero. Mejor jugadora: Leannelis Zayas.

La segunda confrontación de la jornada tuvo como protagonistas a las novenas Juventud Heroica, de Cartagena y All Star, de Barranquilla, saliendo ganadora la primera, 9-4. La pitcher Libis Hurtado se quedó con la gloria y Ana González, fue la lanzadora perdedora.

Estos mismos representativos se enfrentaron en el partido de la tercera hora y Juventud Heroica le repitió casi la misma dosis al elenco All Star, ganándole 9 rayitas por 3, con lanzamientos triunfales de la pitcher Luz Pérez.

La antioqueña Darlys Pérez fue la lanzadora perdedora del juego, mientras que la infielder cartagenera Kerly Guzmán se destacó a defensiva y ofensiva, siendo catalogada la mejor jugadora.

Y para cerrar la jornada sabatina, Mariscales O.R. superó nuevamente a la nómina Águilas Pumas, esta vez con el score de 15 carreras por 3. Lixania Meléndez, lanzadora cubana de 19 años de edad, fue la vencedora. Saray Gongora, fue la pitcher perdedora.

La también jugadora de Cuba, Maidelys Reyes se configuró como la mejor unidad de este encuentro.

Y a primera hora del domingo, el equipo embajador de Cartagena mostró porque es el líder de la tabla de posiciones, al blanquear 8 rayitas por 0 al conjunto All Star. La pitcher ganadora fue Anayelis Chávez y la perdedora Ana González.

La softbolista de San Andrés Islas Danisha Livingston, se constituyó en la figura del encuentro.

Seguidamente, Águilas Pumas volvió a caer ante Mariscales O.R., en esta oportunidad 9 carreras por 8. La pitcher ganadora fue Marlen Bubaire, mientras que Janey Peñata se quedó con la amargura de la derrota. Jugadoras del partido Michel Mamby.

Finalmente, en partido que estaba aplazado, Juventud Heroica venció a la novena All Star, 7 carreras por 3. Michael Manrique disfrutó las mieles de la victoria en la “lomita de los sustos” y Ketty Millán fue la pitcher perdedora. Paula Caraballo, jugadora del compromiso.