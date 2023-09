Junior y Nacional sólo brindaron un primer tiempo lleno de emociones

A los 8 minutos se presentó la primera jugada clara de gol del partido. Deiber Caicedo sacó un meta e a media altura que el portero Kevin Mier terminó rechazando. A los 10 minutos el árbitro, Carlos Ortega, después de analizar el VAR, decretó penal contra José Enamorado.

A los 13 minutos Carlos Barra puso a ganar a Junior, al convertir de tiro penal, la falta contra Enamorado. Para poner el 1-1. Lea: Real Madrid y otra remontada para mantenerse líder

Pero a los 17 minutos Atlético Nacional, en una jugada individual de Álvaro Ángulo, que condujo la pelota varios metros y antes de llegar al área grande empalmó un remate con el botín izquierdo para vencer al portero Jefersson Martínez, para poner el 1-1.

A los 20 minutos fue Nacional el que se aproximó con un remate desde fuera del área de Dorlan Pabón, que se estrelló en la base del poste izquierdo del arco custodiado por Martínez. Dos minutos más tarde fue Óscar Perea, el sacó un remate que terminó en las manos del arquero.

El juego se hizo de ida y vuelta. A los 34 fue José Enamorado el que se atrevió a rematar desde fuera del área, pero Kevin Mier Estuvo atento para rechazar el balón al tiro de esquina. Y a los 37 fue nuevamente Nacional el que llegó y nuevamente el arquero Martínez rechazó para evitar la caída de su arco.

Y en tiempo adicional Fue Hómer Martínez el que sacó un remate que terminó atajando Mier.

Para el segundo tiempo, los equipos siguieron con los mismos con los que arrancaron el partido.

A los 52 minutos Nacional se aproximó con Andrés Román, que el portero Jefersson Martínez. Siga leyendo: José Quintana logra su tercer triunfo con los Mets

En Junior salieron lesionados Luis González y José Enamorado e ingresaron Gonzalo Lencina y Andréi Estupiñán, respectivamente. Mientras que en Nacional ingresaron John Duque por Nelson Deossa y Néider Moreno por Brahian Palacios.

Los cambios desmejoraron a ambos equipos y se volvió un partido de errores en defensa y también en ataque. Después de un primer tiempo lleno de emociones y vertiginoso, se pasó un segundo tiempo donde primaron las defensas. Ambos terminaron con 10 hombres, tras las expulsiones de Estupiñán en Junior y Ángulo.

Juegos del lunes: Envigado vs. Jaguares (4 p. m.); Unión Magdalena vs. Ónce Caldas (4:30 p. m.); Bucaramanga vs. Deportivo Pereira (6:40 p. m.); Medellín vs. Millonarios (8:50 p. m.).