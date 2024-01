Junior va por su título número 15 en el fútbol colombiano

Junior de Barranquilla inicia este jueves su camino hacia la conquista del título número 15 en su historial deportivo y por su tercera Superliga en partido que disputará este jueves en el Estadio Roberto Meléndez a partir de las ocho de la noche ante el equipo Millonarios. Lea: Cancelan Serie Intercontinental de Béisbol por no tener aval del Gobierno

Para este cotejo Reyes no podrá contar con Rafael Pérez, el defensa Cartagena que llegó como refuerzo a la institución, pero que por problemas con su equipo San Lorenzo es posible que no llegue a las toldas rojiblancas para este semestre. Por lo pronto para este cotejo ante Millonarios no será ni tenido en cuenta en la concentración. Siga leyendo: Alianza Petrolera se va a jugar a Valledupar

En cambio el técnico podrá contar con Yimmi Chará, Marco Pérez y Víctor Cantillo, quienes llegaron como refuerzos para la institución con miras a los torneos nacionales e internacionales, en especial para la Copa Conmebol Libertadores, que arranca en el mes de abril.

Lo más probable es que el técnico samario tenga en cuenta a los jugadores que lo llevaron a la décima estrella en la liga colombiana, por lo que se considera que los que llegaron a reforzar el equipo estén en el banco esperando la oportunidad de jugar frente al conjunto embajador.