Junior de Barranquilla enfrentará este sábado a las 8:10 p. m. en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta al Unión Magdalena, en el eterno clásico costeño, en la jornada 17 del fútbol profesional colombiano Liga BetPlay.

Será un clásico diferente por la situación del onceno samario, que deambula en los últimos lugares de la tabla y el fantasma del descenso le ronca a sus espaldas. No así ocurre con el cuadro Tiburón, que ocupa la 5ª casilla en la tabla con 26 puntos; mientras que los “bananeros” son últimos con apenas 10 unidades.

Pero clásico es clásico. Le puede interesar: Lewis Hamilton y Serena Williams, apasionados por el fútbol, quieren comprar al Chelsea

Es una rivalidad de años, con mucha historia, anécdotas y celebraciones emocionantes de lado y lado. Unión está obligado a ganar para sumar tres puntos y tratar de salir del frío sótano del torneo. Junior llegará a la capital del Magdalena con el objetivo de sumar para darle alcance al líder Nacional, que contabiliza 33 puntos. Le puede interesar: Video: la prueba de la Fiscalía para afirmar que Freddy Rincón conducía

La Jornada tendrá dos partidos más: Bucaramanga-Medellín (4 p. m.) y Nacional-Caldas (6:05 p. m.). El domingo se jugará el resto de partidos: Enviado vs. Deportivo Pereira (11 a. m.), Cali vs. Águilas Doradas (2 p. m.), Jaguares vs. América (4:05 p. m.), Millonarios vs. Santa Fe (6:10 p. m.) y Alianza Petrolera vs. Tolima (8:15 p. m.). El lunes, Cortulúa vs. La Equidad (4 p. m.), el martes, Pasto vs. Patriotas (7:40 p. m.).