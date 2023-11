Junior recibe este sábado a Águilas en el 'Metro': solo piensa en la victoria

Por lo menos tres variantes tendrán que realizar el técnico Arturo Reyes. Una de ellas es el retorno al arco de Santiago Mele, que estuvo convocado a la selección de Uruguay; la segunda es el reemplazo de Hómer Martínez en el medio campo; y la de Gabriel Fuentes, en la lateral izquierda. Ambos por estar suspendidos. Lea aquí: Oficial: Selección Colombia jugará amistoso en Cartagena

“Junior debe salir a buscar el partido, pero sabemos que el partido va a ser complejo; cada partido nos presenta situaciones diferentes, rivales de pronto con módulos parecidos, pero el desarrollo del juego nos irá diciendo cómo Junior va a enfrentar este juego. Yo creo que lo más importante para nosotros es tratar de no alejarnos de lo que venimos haciendo en los partidos anteriores: atacar, ganar, jugar con Enamorado, jugar con Caicedo; todo eso es lo que tiene que Junior para conseguir la victoria”, dijo este viernes Arturo Reyes.

Sobre cosas a corregir para no ser sorprendidos por Águilas, Reyes recalcó que “no debemos ser tan erráticos con el balón, porque hubo momentos en el partido anterior contra Cali que, tanto Cali como nosotros, tuvimos muchos inconvenientes a la hora de pasar el balón. No tenemos respuesta para decir qué pasó en ese momento, porque me parece que eran pases normalmente fáciles y el equipo se equivocó en esa vía”.