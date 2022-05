Muchos sudaron frío, otros suspiraron con alivio. Este domingo fueron sorteados los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2022-I, de donde saldrán los dos finalistas que irán por el título del primer semestre en la liga colombiana.

Millonarios comanda el Grupo A, mientras Deportes Tolima el B. De ahí en adelante se ubicaron los demás clubes.

Lo que muchos temían terminó por ocurrir: el A es el grupo de la muerte con clásicos incluidos, mientras en el B los ‘pijaos’ llegan como grandes favoritos sin discusión.

Sí señores. Millonarios encabeza el Grupo A junto con Atlético Nacional, Junior y Atlético Bucaramanga.

Por su parte, Deportes Tolima es el líder del Grupo B con Independiente Medellín, Envigado FC y La Equidad.

El sorteo dictó sentencia y ahora los equipos tendrán que salir con todo a jugar por el boleto a la final.

Los encuentros de la primera fecha por la llave A serán Junior FC vs. Atlético Nacional y Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga. Por la B, se enfrentarán Envigado FC vs. Deportes Tolima y Independiente Medellín vs. La Equidad.

Cada uno de los cuadrangulares se disputarán en partidos de ida y vuelta (local y visitante). Las seis jornadas tendrán lugar del 21 de mayo al 12 de junio, tentativamente.

La final se jugará en dos partidos, ida y vuelta, entre los equipos que ocupen el primer lugar de su respectivo grupo.