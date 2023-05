Junior Hernández, el crack que sigue deleitando a la gente con su fútbol

Para los que seguimos de cerca el fútbol es una pregunta que abre debate e invita a recordar sobre qué jugadores tenían el rótulo de crack y no llegaron a la profesional. Entonces, contesté de una: Junior Hernández y Néstor Buchelli, dos volantes ofensivos que han sido de los mejores que he visto en Bolívar.

Junior y su hija Sara Lucía

Es de esos jugadores que la gente en Cartagena se pregunta por qué no llegó a la profesional. Hernández, en su juventud, probó suerte en las inferiores de Envigado. Luego estudió Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Comfenalco. En la actualidad trabaja en la empresa Procargo.

“El fútbol es mi vida, mi pasión, hace parte de mí, disfruto mucho de este juego”, comenta Hernández.

Rey Ortega, entrenador de fútbol, afirmó que: “es de los mejores jugadores que he visto en mi carrera y te cuento que he visto bastante fútbol y sé de esto. Es un fuera de serie, no sé por qué no llegó, porque tenía demasiado talento y era muy disciplinado”.

Los fines de semana, Junior le regala a los espectadores grandes presentaciones en el Torneo de Fútbol Senior Master, en donde compite lo más selecto del balompié de Bolívar en la categoría de 40 años y el actual campeón es precisamente Los Primos del Barcelona.

Resultados y posiciones

En este certamen, los resultados del fin de semana anterior fueron los siguientes. Amigos de Ecopetrol 0, La Lazio 2; Gómez Castro 2, Súper 99, 0; Barcelona 1, Prociencia 1; La S 3, Colonia Carmera 3 y Los Primos del Barcelona 2, Za,mba 0.

Las posiciones quedaron así: Gómez Castro 16 puntos; Súper 99 ,16; La S, 13; La Lazio, 10; Prociencia, 10; Los Primos del Barcelona, 9; Barcelona, 7; Zamba, 4; Amigos de Ecopetrol, 4 y Colonia Carmera, 0.