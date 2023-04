Junior: a recuperar de visitante lo que no se pudo lograr en casa

“El empata nos aleja más. No todo el mundo está ganando, no sé si se va hacer la puntuación, pero Junior todo el partido que va a jugar tiene que entrar a ganar. Hoy podríamos estar más tranquilos, pero hoy nos alejamos más. Entonces, obliga a ir a buscar resultados por otros lados”. Estas palabras las dijo el técnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez, luego del empate ante Boyacá Chicó.

Y es por eso que este domingo utilizará a sus mejores hombres para enfrentar al Deportes Tolima en su patio. Estadio donde a Junior no le ha ido tan mal en los últimos años. Y como lo ha dicho el técnico: deberá salir a ganar para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Por lo pronto, todavía no se recuperan Juan Fernando Quintero y Sebastián Viera, a quienes todavía no se les da el alta médica, por lo que no serán tenidos en cuenta para este cotejo. Siga leyendo: Asesinan al hermano de un jugador del fútbol colombiano

Es posible que el técnico siga haciendo cambios en los hombres que pondrá en el terreno de juego. Es posible que algunos de los jugadores que ingresaron sean inicialistas este domingo en Ibagué o en su defecto utilizar la misma nómina con la que saltó al gramado en el Estadio Metropolitano el jueves. Una hora antes del cotejo ante el conjunto ‘Pijao’, se sabrá quiénes serán los titulares.

La posible nómina de Junior para enfrentar este domingo al Deportes Tolima en Ibagué sería la siguiente: Jafersson Martínez; Wálmer Pacheco, Iván Scarpeta, Federico Andueza, Edwin Herrera; Didier Moreno, John Vélez (Carlos Sierra), Vladimir Hernández, Fredy Hinestroza (Leíder Berrío); Luis ‘Cariaco’ González y Carlos Bacca.