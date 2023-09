Julio Teherán regresó a las Grandes Ligas con brillante rescate

El estelar lanzador colombiano regresó este jueves a Grandes Ligas, luego de cumplir su asignación de rehabilitación en la sucursal Triple A de Cerveceros de Milwaukee, donde tuvo marca de 2 juegos ganados, 0 perdidos. Le puede interesar: Video: gol de Luis Díaz con el Liverpool

Teherán cerró el juego de hoy, en la victoria de Cerveceros de Milwaukee 6 carreras por 0, sobre Cardenales de San Luis en el "Busch Stadium", lanzando en plan de relevo las dos últimas entradas (8ª y 9ª).

El experimentado lanzador colombiano no permitió carreras, admitió un imparable, no otorgó boletos, 0 ponches, utilizó 26 picheos (18 strikes), enfrentó a 5 bateadores, no tuvo decisión, mejoró su efectividad a 4.59 con 2 victorias y 5 derrotas en 12 aperturas.