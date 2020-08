Julio Teherán, con su recta e inteligencia le apuesta a dominar a Oakland

Cada juego es diferente, un partido no se parece a otro y Julio Teherán está convencido que hoy puede anotarse su primer triunfo en esta temporada en las Grandes Ligas.

La cita es a las 8:40 de la noche entre los Angelinos y Athletics de Oakland y Teherán quiere poner a abanicar a sus adversarios. Está motivado y con muchas ganas.

Los Angelinos perdieron el pasado miércoles 7-6 ante Marineros de Seattle en el estadio “Safeco Field” y ese día Julio no pudo ganar el juego. Su cuadro le cometió dos errores y él se fue del partido en dos entradas y dos tercios, dejando dos hombres en bases, ganando 1-0 y colgando dos outs., pero el relevista Ryan Buchter no pudo con la misión de sacar el out y recibió un cuadrangular de Kyle Seager y entonces Teherán le cargaron dos carreras y perdió el juego.