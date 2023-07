Julio Teherán ‘arañó’ la victoria ante Bravos

Julio Teherán se agigantó ante su antiguo equipo y estuvo cerca de llevarse la victoria.

Lastimosamente, el bullpen no lo ayudó, pues pese a dejar el juego ganado, los relevistas de Cerveceros no hicieron el trabajo. Teherán no tuvo decisión.

Al final, los Bravos de Atlanta se impusieron 4-2 sobre Milwaukee. Lea aquí: ¡Mal inicio!: Real Cartagena debutó con derrota en casa ante Barranquilla

Teherán estuvo en el montículo seis episodios, le pegaron solo tres hits, incluido un jonrón en el segundo acto, no dio bases por bolas y ponchó a cinco bateadores.

El colombiano se marchó a los camerinos ganando 2-1 y se pensaba que por fin obtendría su tercera victoria, y muy especial porque sería ante la franquicia que lo hizo debutar en las Grandes Ligas.

El pitcher ganador fue el cubano Daysbel Hernández, quien lanzó una entrada y su compatriota Raisel Iglesias se agenció el salvamento, el 18 de la temporada.

Por los Cerveceros cargó con el revés el dominicano Elvis Peguero, quien tiró un episodio, le pagaron tres hits y tres carreras.

Orioles, firme

De otra parte, los Orioles de Baltimore le ganaron la serie a Rays de Tampa 3-1 y ponen más distancia en el liderato de la División Este de la Liga Americana sobre su rival de turno que se empieza a desinflar en esta segunda parte de la temporada.

Baltimore venció a Tampa 5-3.

El colombiano Harold Ramírez se fue de 2-1 y su promedio bajó a .282.

Ramírez jugó como bateador designado y estuvo de cuarto en el orden al bate.