Julio Comesaña agrede a Lucas Pusineri, técnico del Deportivo Cali

Al final, en rueda de prensa, Pusineri intentó bajarle a la polémica por lo sucedido.

“Me crucé con Julio, no ha pasado nada, él (Julio Comesaña) me felicitó, después se ve que hubo un poco más de calentura pero no pasó nada. Los ánimos no eran los mejores para él. Solo quedó en eso y nada más, todo perfecto de parte de los dos”, dijo Pusineri.

Comesaña por su parte aseguró que solo entró a reclamarle al árbitro y a decirle que no se dejara presionar de nadie.