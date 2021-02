El mundo cambió durante la pandemia del coronavirus y el escenario para mantener vivo el boxeo en Cartagena también.

Así lo entendió un grupo de jóvenes que se reúne en las tardes en el parque lineal de Crespo para seguir las enseñanzas de Julio Carrillo, un entrenador veterano en el deporte de las narices chatas en la ciudad.

Hace más de 15 años que Carrillo empezó como entrenador de boxeo, en el antiguo coliseo Chico de Hierro.

Sus primeros pupilos fueron jóvenes de barrios aledaños que se asomaban al gimnasio con el sueño de emprender una carrera deportiva.

Por eso, se define a sí mismo como un forjador de boxeadores, una misión en la que se mantiene a pesar de que el boxeo de Bolívar no pasa por sus mejores tiempos.

“Yo entreno más que todo a muchachos que están en vía de perderse. También hay personas que vienen a practicar boxeo recreativo. Ahora estoy más que todo enfocado en los niños y los muchachos, a mi escuela de boxeo femenina y masculina”, dice.

Julio Carrillo insiste en el boxeo porque confía en que, además de ayudar a jóvenes vulnerables, el departamento tiene la materia prima para recuperar la hegemonía nacional y el protagonismo internacional en este deporte, aunque es consciente que deben capacitarse para enseñar un buen nivel.

“Bolívar perdió el protagonismo porque falta que se capacite más a los entrenadores, porque no hay apoyo económico, porque no tenemos sueldos, a mí nadie me paga”, explica, y habla del talento que surge de los barrios.

“En las clases menos favorecidas es donde se capta a esos muchachos que quieren ser boxeadores y de ahí sale buen material. En Cartagena hay que crear gimnasios sectoriales, que son importantes para sacar buenos talentos”.