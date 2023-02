Jugador del Real Madrid votó por Messi en el The Best

El argentino Lionel Messi y la española Alexia Putellas fueron elegidos este lunes mejores jugadores del año en la gala The Best de la FIFA, que premió la victoria en el Mundial de Argentina, que también vio como se coronaban el seleccionador, Lionel Scaloni, el portero Emiliano Martínez y su afición.

Eso permitió a Messi alzarse con el trofeo cinco meses después de un Balón de Oro en el que no fue ni finalista y que ganó Karim Benzema que, sin embargo, no pudo estar en Catar por una lesión, pero que ganó la liga española y la Liga de Campeones, ambos siendo el máximo goleador.

David Alaba, capitán de la selección austriaca, explicó los votos del premio ‘The Best’ de la FIFA al argentino Leo Messi como mejor jugador de 2022, por delante de su compañero del Real Madrid Karim Benzema, desvelando que los votos no son solo suyos y representan a toda su selección.

El de Rosario, de 35 años, suma su segundo The Best, con lo que iguala con el polaco Robert Lewandowski y el portugués Cristiano Ronaldo y los pone junto a sus siete Balones de Oro.

El jurado de The Best, entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados, a partes iguales, puso el acento en el Mundial, donde Messi fue el mejor jugador y segundo máximo anotador, por detrás del tercer finalista, el francés Kylian Mbappé.

“En cuanto al Premio FIFA The Best: La selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide”, explicó Alaba en sus redes sociales. Le puede interesar: El verdadero esposo de “La Frunita” jugó en el Junior de Barranquilla