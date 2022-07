Jugador del Barcelona habló poco de la posible llegada de Cristiano

El jugador del Barcelona Ferran Torres aseguró este jueves que le gustaría trabajar con el polaco Robert Lewandowski y apuntó que saben que “quiere venir al Barcelona”.

“Sabemos el jugador que es y los goles que lleva marcando las últimas temporadas. A ver a qué acuerdo llegan entre el Bayern y el Barcelona”, agregó este jueves en una rueda de prensa en su campus en Foios (Valencia), su localidad natal.

Aunque dijo que intenta no mirar mucho la prensa, es consciente de que el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, por lo que “siempre hay rumores y tiene que haber fichajes, veremos cuáles hay”.

Sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo, Ferran no quiso pronunciarse extensamente. “Es uno de los mejores de la historia, veremos qué pasa, no se sabe, no sé qué decir”, señaló. Lea aquí: Bayern Múnich le cierra la puerta a Cristiano Ronaldo

El jugador valenciano si se pronunció sobre el interés del club catalán en Carlos Soler, de quien expresó que es un jugador ’top’.

“No he hablado con él, son cosas que no se hablan mucho entre jugadores, es incómodo. Es verdad que entra en el último año de contrato, ojalá pueda ayudar al Valencia, porque para él será, como para mí, su casa”, comentó.

“Juego con él en la selección, es muy bueno, lo está haciendo muy bien estos últimos años y creo que está capacitado”, agregó.