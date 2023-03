Jugaba futsal pero es tan talentoso que lo compró el Palmeiras de fútbol

Nació en Vegachí, Antioquia. Richard no debutó en el fútbol colombiano, y por ende, la mayoría de los aficionados cafeteros no lo tienen en el radar. Le puede interesar: Futbolista mató a su exnovia, la lanzó a los perros y ahora quiere ser coach

El reconocimiento de Richard empezó luego de viajar con la Selección Colombia de futsal en 2018 a Río de Janeiro, donde se encontraban compitiendo en un torneo. Ríos, desde el minuto uno que pisó el balón con la tricolor, dejó flechado al publico brasilero. Le gritaban: "Richard, eres muy bueno, por favor no dejes Brasil y juega en el fútbol 11 profesional". Fue contratado por el Flamengo y fue determinante en las fuerzas básicas del club.

El antioqueño buscaba más minutos y decidió irse a Mazatlán de México, pero no tuvo la fortuna de su lado, al poco tiempo de llegar se rompió los ligamentos cruzados. Se recuperó y siguió luchando por su sueño. Guaraní de Brasil apostó por él, que respondió y la descosió.

“Estoy muy contento de estar en uno de los clubes más grades de América. Es un club que viene rompiéndola en el torneo local y en la Copa Libertadores. Me llamó la atención la forma en la que ven el juego, siempre hay apoyo a sus futbolistas. Mi meta en mi anterior equipo era hacer un torneo impecable, pero lastimosamente no pasamos a la siguiente ronda. Estoy demasiado feliz de que Palmeiras me observara y notara mi fútbol”.