“Desde pequeña siempre he soñado con ayudarlos, con esfuerzo, dedicación y mucha responsabilidad. Mi madre (Cecilia Tigrero) ha sido una mujer luchadora, siempre trabajó en casas de familia día y noche para poder darle a sus hijos lo mejor en medio de las circunstancias. Mi papá (Edil Pérez) ha sido vendedor ambulante y pescador, le ha tocado duro”, contó a El Universal Mercedes con un dejo de tristeza por no haber logrado la meta trazada,

Cuidando a sus viejos

Ama a Bolívar

Su amor por Bolívar es demasiado fuerte, ella así mismo lo reconoce.

“Soy samaria, pero mi corazón es de Bolívar, de Cartagena, ya son más de ocho años participando por el departamento, siendo campeona en dos Juegos Nacionales. Me siento muy feliz de pertenecer al departamento de Bolívar, he sentido el cariño, el apoyo de todos. Desde que llegué Dumek Turbay siendo gerente de Iderbol me brindó su respaldo, Bolívar me acogió y su gente se metió en mi corazón, sé la buena vibra de la gente hacia a mí, este departamento me ha hecho grande y quiero seguir ganando para Bolívar que sigue apoyándome a través de la Gobernación de Bolívar”, recalca.