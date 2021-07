Bautizada desde niña ‘Fadinha’ (pequeña hada), a Rayssa Leal todo parece salirle por arte de magia: a sus 13 años ganó este lunes (26.07.2021) la medalla de plata de ‘skate street’ en los Juegos de Tokio y se convirtió en un símbolo nacional.

El skate femenino, con el podio más joven en la historia de los Juegos Olímpicos

“Todavía no me lo creo, parece que fue un hito histórico. Saber que había muchas otras personas que se entrenaron durante años para estar aquí, no solo para el skate, y haber logrado llevar una medalla para Brasil, es muy gratificante”, dijo a TV Globo la joven tras la prueba en la cual el oro fue a manos de la japonesa Momiji Nishiya.

“¡Es muy loco! Al principio, mi madre y mi padre me apoyaban. Dimos la cara y tuvimos valor para estar aquí”, agregó la adolescente nacida en Imperatriz (estado de Maranhao, nordeste) el 4 de enero de 2008.

Rayssa Leal ganó plata en Tokio en la primera competición de patinaje femenino, por detrás de la japonesa Momiji Nishiya, también de 13 años. Se convierte así en la atleta más joven de la historia de Brasil en subir al podio de los Juegos Olímpicos.

Vestida como el hada Campanita de Peter Pan

Rayssa dio que hablar desde 2015, con apenas 7 años, cuando vestida como el hada Campanita de Peter Pan logró hacer un ‘heelflip’, una de las maniobras más difíciles con una patineta, filmado y divulgado en internet.

Esa prestación, que le valió el apodo de Fadinha, fue vista por el estadounidense Tony Hawk, considerado el mejor skater de todos los tiempos, quien decidió “apadrinarla”. Desde entonces, su progresión no paró.