ESCENARIO

La cancha de 3x3 mide 15x11 metros, aunque se admite media pista de baloncesto clásico. La línea de triples marca en este caso la frontera entre las canastas de un punto (dentro de la línea) y las de dos (fuera).

El Parque de Deportes Urbanos de Aomi será el escenario del estreno olímpico. Allí se disputará también la escalada, otra disciplina debutante. Se trata de una instalación temporal junto a la bahía de Tokio, pensada antes de la pandemia para acoger a 7.100 espectadores.

.

SISTEMA DE COMPETICIÓN

Se juega a un solo aro. Cada equipo está formado por tres jugadores en cancha y un suplente. No hay límite de cambios.

Durante los partidos, los equipos no disponen de banquillo ni de técnicos de apoyo. Cada selección puede pedir un tiempo muerto de 30 segundos.

Los encuentros comienzan con una moneda al aire para elegir qué equipo ataca y cuál defiende. Los papeles se invertirían en caso de prórroga.

La posesión dura un máximo de 12 segundos. Las canastas desde dentro del área valen 1 punto, lo mismo que los tiros libres, y desde fuera cuentan 2 puntos.

Tras una canasta, ni se para el juego ni se saca desde fuera. Sigue el juego un miembro del equipo al que le corresponda la posesión.

Gana el equipo que llega primero a los 21 puntos o, si ninguno lo hace, el que suma más puntos transcurridos 10 minutos de juego. Si el partido acaba en empate, se añade un tiempo extra en el que gana el que primero logre 2 puntos.

Todas las faltas son de equipo. Si se comete dentro del área, se castiga con un tiro; fuera, con dos. A partir de la séptima falta, siempre con dos; desde la décima, dos tiros y posesión. El partido lo dirigen dos árbitros.

Hay un balón específico: tamaño 6, pero peso de balón 7.

En Tokio compiten ocho equipos de hombres y ocho de mujeres. Se disputará una primera fase de grupos, del 24 al 27, luego los cuartos de final, también el día 27, y el 28 las semifinales y los partidos por el bronce y por el oro.

.

TERMINOLOGÍA

En el semicírculo de no carga, debajo del aro, los defensas no pueden robar el balón. Las faltas en ataque no existen. Tampoco los banquillos, ni el saque de fondo, ni las faltas individuales. Un D.J. suele formar parte del espectáculo, con música tan urbana como la calle en la que se juega. No hay bases, aleros, pivotes: todos juegan de todo.

Se considera violación de las reglas el ‘stalling’ o jugar sin intentar anotar.

Los jugadores entran y salen de la cancha sin requerir autorización de nadie.

Los árbitros pueden emplear el IRS (Instant Replay System) para revisar las jugadas.

Cada equipo tiene la opción de pedir un ‘challenge’ para que se revise una acción.

.

FAVORITOS

Los combinados estadounidense, chino y francés, en mujeres, y el serbio y el ruso, en hombres, parten como favoritos para inaugurar el historial de campeones olímpicos de 3x3. El equipo masculino de Estados Unidos se quedó fuera, eliminado en los cuartos de final del clasificatorio del pasado mayo.

Para conocer lo que es la excelencia en el 3x3 hay que fijarse en el serbio Dusan Bulut, de 35 años y apodado ‘mr Bullutproof’ (‘a prueba de balas’), y en la francesa Laetitia Guapo, de 25, que desde 2018 no sabe lo que es acabar una competición fuera del podio. Son los números uno de la clasificación mundial y los mejores en lo suyo.