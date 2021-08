Ingrit Valencia se despidió en cuartos de final del boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio y no podrá igualar su actuación en Río 2016, en donde conquistó una medalla de bronce.

La colombiana cayó en su pelea de la división de los 51 kilogramos frente a la japonesa Namiki Tsukimi, que se llevó la victoria por decisión unánime.

“Fue una pelea bastante difícil, estábamos peleando contra la casa que no es fácil y hoy la victoria fue para ella. Me duele porque me preparé muy duro y aquí terminan los Juegos Olímpicos para mí”, sostuvo la colombiana que se quejó también por lo que calificó como un juzgamiento a favor de la japonesa, anfitriona en los Juegos.