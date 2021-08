Estados Unidos tiene una rutina en los Juegos Olímpicos: conseguir la medalla de oro del baloncesto. Por cuarta cita consecutiva, no se le escapó ante una Francia que no fue capaz de repetir la hazaña de la primera jornada, pero no se dejó ir (82-87) y obtuvo la tercera plata olímpica de su historia.

Discutidos en su preparación, derrotados en su estreno olímpico precisamente por Francia, siempre bajo la lupa por si en esta ocasión es la de la debacle de las estrellas de la NBA, los de Gregg Popovich fueron armándose durante el campeonato y ante cualquier dificultad, de nuevo fueron rescatados por Kevin Durant.

El jugador clave de esta selección, aquel al que ‘Pop’ no habría dudado en rogar para que se embarcara en el viaje a Tokio, tampoco falló en la final. Su liderazgo en los momentos de zozobra, mucho más importante que sus ya considerables 29 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, tiene un alto porcentaje de este oro.

Un oro que es el decimosexto oro de la historia del conjunto de las barras y las estrellas, el cuarto consecutivo desde la derrota de Atenas 2004, cuando la ‘Generación Dorada’ se interpuso en su camino.

Francia vivió una nueva repetición de su historia. En Tokio 2020, como en Londres 1947 y en Sidney 2000, volvió a tropezar en una final olímpica contra los estadounidenses, pese a la brega en la pintura de Rudy Gobert (16 puntos y 8 rebotes) y los 16 puntos de Evan Fournier.

No obstante, los franceses dieron la batalla en esta final matutina, en un horario (11.30 locales) más de desayuno que de plato fuerte, buscando el ‘prime time’ estadoundiense en un Saitama Super Arena que nunca tuvo tanto público: no solo estaban llenas las tribunas de prensa, también los asientos para invitados, con olímpicos de Gambia a Nepal, pasando por El Salvador o Antigua y Barbuda.