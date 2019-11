Sorpresa en los Juegos: Miguel Ángel Rodríguez perdió el oro en squash

La final del Squash masculino ofreció una de las grandes sorpresas de estos Juegos Nacionales que se disputan en Bolívar. El multicampeón nacional y tres veces campeón Panamericano Miguel Ángel Rodríguez, de Bogotá, perdió ante Juan Camilo Vargas, de Cundinamarca, en cinco sets.

Se trata de uno de los oros que, sin duda, en la delegación capitalina contaban como seguro. Sin embargo, Rodríguez pagó caro la exigencia de un partido que se hizo largo y muy físico, en el que el calor le pasó factura.

En el arranque de la final parecía que sería un partido sin mayores complicaciones para Miguel Ángel Rodríguez, que se llevó las dos primeras mangas por 11-8 y 11-4, en lo que hasta entonces era una exhibición de su gran talento.

Sin embargo, en el tercer set Juan Camilo Vargas empezó a recuperarse mentalmente y sacó provecho de su mejor adaptación al calor cartagenero.

Vargas fue exigiendo y desgastando cada vez más a Rodríguez hasta recuperarse en los dos sets siguientes con victorias por 11-5 y 11-3, que llevaron a una definición dramática, en una quinta fracción.

Fue en ese quinto set en el que Miguel Ángel Rodríguez se derrumbó y en el que Vargas, acompañado de una gran delegación de Cundinamarca, sacó su mejor repertorio con puntos que exigieron a su rival más de lo que podía dar a esas alturas y se llevó la manga por 11-3.

Así, Juan Camilo Vargas sorprendió al derrotar al mejor jugador de Squash del país y se quedó con la presea dorada.

“Siempre tuve la esperanza de que podía remontar así estuviera 2-0 abajo. A medida que fui remontando vi que físicamente él se estaba quedando poco a poco y mentalmente también. Yo creo que Miguel sintió el calor un poco más, afortunadamente yo llegué unos días antes para adaptarme y la verdad que mentalmente el calor lo sofoca a uno bastante, pero pude sobrepasar eso y muy contento”, dijo Vargas tras conseguir la victoria.

“La barra me subió mucho los ánimos, Miguel Ángel es Miguel Ángel, medalla de oro panamericana tres veces, top 10 del mundo y yo creo que nadie se esperaba esta victoria... Siempre que juego con él entro sin presión a dar lo mejor de mí porque ante un jugador de ese calibre siempre hay que tener la esperanza de que se le puede ganar y bueno, fue hoy”, añadió.

SE DESMAYÓ

El compromiso y el espíritu competitivo llevaron a Miguel Ángel Rodríguez a exprimirse hasta el límite, por lo que tras disputado el último punto en el Complejo de Raquetas, el jugador tuvo que ser atendido de emergencia por el cuerpo médico.

Rodríguez sufrió un golpe de calor y no pudo subirse al podio para recibir la medalla de plata.

BOGOTÁ GANÓ EN FEMENINO

La final por el oro femenino enfrentó a dos competidoras de Bogotá. En el duelo, Catalina Peláez derrotó a Laura Tovar 3-1 (11-13, 9-11, 12-10 y 8-11) y se subió a lo más alto del podio.

“Me siento muy feliz, tenía esto como meta, la verdad me preparé mucho, no tanto física sino mentalmente, tuve unas molestias en el brazo llegando a esta competencia por lo que no pude entrenar mucho en cancha, así que me preparé mentalmente y feliz de conseguir esta medalla”, sostuvo Peláez.