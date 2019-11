“Estoy feliz, muy contento, desde el inicio la busqué, en la perseverancia está la clave del éxito. Siempre he corrido para ganar y hoy (ayer) no podía ser la excepción”, dijo Serpa.

¿Cómo se dio este oro?

- Siempre sentí buenas sensaciones, en la mañana fuimos quintos en persecución, pero me sentí muy bien, eso hizo que en la tarde llegara con mucha confianza. Busqué la carrera, me di a la fuga, saqué una vuelta de ventaja al final y eso me dio el triunfo. Fue un trabajo en equipo, Félix Barón me cubrió muy bien cuando yo me fui en lanzada.

¿Qué se le viene a la cabeza con ese oro?

- Agradecimientos para Elías Del Valle y el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quienes han creído en este proceso. Desde hace tres años que compito por Bolívar siempre he tenido todas las herramientas

¿La clave de este equipo de Bolívar?

- Hacemos un bonito grupo de trabajo, hay armonía, yo creo que donde hay armonía hay triunfos y esto es el equipo de Bolívar.

Finalmente, Bolívar pudo competir con unas buenas bicicletas en los Juegos Nacionales...

- Pudimos corregir el error a última hora (de implementación), no tenía que ser así, pero bueno corrimos con un buen material, tuvimos toda la indumentaria para ser campeones y esto nos debe servir de experiencia para los próximos Juegos, los próximos eventos, planear un proceso a cuatro años.

¿Qué tanto potencial hay en Bolívar?

- Yo creo que el equipo de Bolívar tiene bastante talento y corredores para ser grande, lo hemos demostrado en el campeonato Nacional, ahora en los Juegos, esto es histórico, primera medalla de ciclismo en unos Juegos Nacionales, y eso debe dar para continuar con este proyecto.