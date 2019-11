“Quisieron arruinar mi trabajo en la inauguración de los Juegos Nacionales”: Ricardo Leyva

“Esto es pura envidia, yo lo que dije es que la parte técnica no me gustó, no el evento como tal. La verdad, hubo gente buscando dañar mi trabajo, haciendo cosas para perjudicarme porque hasta cortaron un cable de luz y es por eso que hubo problemas en ese sentido en el evento. Ni los asistentes, ni las directivas se dieron cuenta de las fallas que yo menciono en el audio, pero yo actúo como un técnico de fútbol, que conoce muy bien el planteamiento que le hace a su equipo antes de un partido y aunque su club gane, si ve que los jugadores tuvieron errores, les llama la atención. No me gusta la mediocridad”.

De esta forma, el reconocido empresario de eventos Ricardo Leyva explicó el audio filtrado el pasado sábado, en el que se le escucha enfurecido y asegurando que la inauguración de los Juegos Nacionales Bolívar 2019, que estaba bajo su organización, “fue una mierda”. Expresó que el audio “fue manipulado y seguramente hubo micrófonos esperando que dijera algo polémico”.

“Fui el único que se dio cuenta”

“La transmisión por televisión fue buena, pero yo soy quien creó el libreto u organización del evento, así que sé dónde se equivocó mi equipo, los demás no. Por ejemplo, el caballo que salió en la puesta en escena de Simón Bolívar -interpretado por Juan Del Mar-, salió minutos después de lo programado, una planta de energía se quemó, los juegos pirotécnicos y el sonido también tuvieron fallas. Son cosas que se ven en el minuto a minuto, que pasan en cualquier momento”, apuntó.

Dice que quisieron arruinar su trabajo porque: “El evento no se lo dieron a un costeño, sino a alguien del interior del país como yo, lo que no saben es que el 80 por ciento de la gente que trabajó conmigo es costeña y aunque quisieron hacerme daño, el Ministro de Deportes, Ernesto Lucena; la ‘Chechi’ Baena -directora de las justas- y otros de las directivas me felicitaron. Les gustó mi trabajo, yo esto me lo gané por creatividad”, expresó.

En la clausura

Añadió: “Tenemos un contrato y lo cumpliremos. La clausura también estará a nuestro cargo y será en la Unidad Deportiva Rocky Valdez, con artistas invitados y muchas sorpresas”.