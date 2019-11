La programación del domingo 17 de noviembre en los Juegos Nacionales

Veinte disciplinas deportivas tendrán competencia este domingo 17 de noviembre, en la segunda jornada de los Juegos Nacionales.

Bolívar, que consiguió su primera medalla de bronce en natación artística, buscará encaminarse a sus primeras grandes conquistas de las justas que albergará hasta el 30 de noviembre.

Los anfitriones se enfrentarán en Baloncesto a Bogotá, en el coliseo Bernardo Caraballo, a las 7:00 de la noche.

En balonmano, que se disputa en el Colegio La Salle, Bolívar se cruzará a las 12:00 con Boyacá y a las 8:00 de la tarde con Quindío.

En béisbol, los comandados por Jolbert Cabrera saldrán al estadio Rafael Naar de Turbaco para enfrentar a Valle, a partir de las 5:00 p.m.

En canotaje, a las 8:30 a.m. el bolivarense Ferney González competirá en la categoría de kayak K1 500 metros, y a las 9:20 a.m. lo hará junto con Duver Ramos en la K2 500 metros.

En femenino, Mayurys Diaz competirá en kayak K1 500 m a las 8:40 a.m. y luego compartirá equipo con Ediana Jiménez, en la K2, que se realizará a las 9:40 de la mañana.

En gimnasia artística, las bolivarenses Ana Isabel Hernández, Gianella Carolina González y Nataly Rodríguez Chamorro competirán en las categorías de barras asimétricas y salto al caballete, a las 3:30 p.m. en el Coliseo de Combate y Gimnasia.

En karate do, María Victoria Mosquera saldrá a escena en la categoría kumite menos de 61kg. En hombres, Alfredo Lozano y Sebastián Rendón competirán en kumite menos de 67 kg, Hoswal Alban y Jhon Alejandro Ríos lo harán en menos de 75, y Diego Caicedo en menos de 84 kg. Estas competencias serán a partir de las 2:00 p.m.

En el sóftbol, el equipo bolivarense disputará su segundo juego a las 5:00 p.m. ante Sucre

A las 9:00 de la mañana, en el complejo de raquetas, Bolívar tendrá un equipo de ocho tenistas que buscarán mostrar su progreso en esta disciplina. Ellos son: Alejandra Gutiérrez, Angie Yepes, Jorge Pastor, Jorge Ramos, Luis Sebastián Serrano, Pedro Cuellar y Samuel Serrano.

Y a las 2:30 de la tarde, en el Club Naval de Castillo Grande, el equipo de vela entrará en acción con sus integrantes en regata sunfish. Los protagonistas por Bolívar serán: Dany Delgado, Fabrizio Giaimo, Juan Camilo Bonet, Juan Carlos Martínez, Juan Sebastián Martinez, Ana María Pedraza y Juliana Roa.

En ciclismo de pista, José Serpa, Félix Barón, Fernay Restrepo, Nicolás García, Germán Yepes y Germán Santoya empezarán sus competencias en el velódromo de Cali.

Serán 19 medallas de oro las que se disputarán los deportistas en la jornada dominical.

TODAS LAS COMPETENCIAS

Baloncesto

Lugar: Coliseo Bernardo Caraballo

1:00 p.m. Casanare vs Antioquia

3:00 p.m. Norte de Santander vs Valle

5:00 p.m. Santander vs Cundinamarca

7:00 p.m. Bolívar vs Bogotá

Balonmano

Lugar: Colegio La Salle

8:00 a.m. Antioquia vs Bogotá

10:00 a.m. Quindío vs Risaralda

12:00 p.m. Bolívar vs Boyacá

4:00 p.m. Antioquia vs Risaralda

6:00 p.m. Boyacá vs Bogotá

8:00 p.m. Quindío vs Bolívar

Boxeo

Lugar: Coliseo Chico de Hierro

Frank Sebas Franco Barrera (Córdoba) vs Maicol Jofrey Jauregui Acevedo (Norte de San Andrés)

Bádminton

Lugar: Coliseo multideportivo en la Unidad Rocky Valdez

03:00 p.m. - 04:30 p.m. Eliminatorias Individual Masculino Primera Ronda

04:00 p.m. - 06:00 p.m. Eliminatorias Individual Femenino Primera Ronda

06:00 p.m. - 07:30 p.m. Eliminatorias Individual Masculino Segunda Ronda

07:30 p.m. - 09:00 p.m. Eliminatorias Individual Femenino Segunda Ronda

Béisbol

Estadio Rafael Naar en Turbaco

9:00 a.m. Córdoba vs Antioquia

5:00 p.m. Bolívar vs Valle

Estadio 11 de Noviembre Abel Leal

2:00 p.m. Atlántico vs San Andrés

Canotaje

Lugar: Playa Peces de Colores en Barú

08:30 a.m. . K1 500 m Masculina

08:50 a.m. . C1 500 m Femenina

09:10 a.m. . K1 500 m Femenina

09:30 a.m. C1 500 m Masculina

10:10 a.m. K2 500 m Masculina

10:30 a.m. K2 500 m Femenina

10:50 a.m. C2 500 m Femenina

11:10 a.m. K4 500 m Masculina

11:30 a.m. K4 500 Femenina

11:50 a.m. PREMIACIÓN

Ciclismo Pista

Lugar: Velódromo Alcides Nieto Patiño en Cali

10:00 a.m:

H Persecución Por Equipos 4.000 Mts. Clasificación.

M Persecución Por Equipos 4.000 Mts. Clasificación.

M Velocidad Equipos Clasificación.

H Velocidad Equipos Clasificación.

3:00 p.m:

M Persecución Por Equipos 4.000 Mts Final 3°-4° Y 1°-2°

H Persecución Por Equipos 4.000 Mts Final 3°- 4° Y 1°-2°

M Velocidad Equipos Final 3°-4° Y 1°-2°

H Velocidad Equipos Final 3°-4° Y 1°-2°

M Persecución Por Equipos Ceremonia Protocolaria

H Persecución Por Equipos Ceremonia Protocolaria

M Scratch 10 Kmts Final

H Scratch 15 Kmts Final

M Velocidad Equipos Ceremonia Protocolaria

H Velocidad Equipos Ceremonia Protocolaria

M Scratch Ceremonia Protocolaria

H Scratch Ceremonia Protocolaria

Fútbol femenino

Lugar: Estadio Julia Turbay en El Carmen de Bolívar

8:00 a.m. Norte de Santander vs Cundinamarca

10:00 a.m. Antioquia vs Bogotá

2:00 p.m. Meta vs Santander

4:00 p.m. Bolívar vs Valle

Gimnasia artística

Lugar: Coliseo de combate y gimnasia

3:30 p.m. Competencia Anillas Masculina Grupo 1

3:30 p.m. Competencia Anillas Masculina Grupo 2

3:30 p.m. Competencia Arzones Grupo 2

3:30 p.m. Competencia Arzones Grupo 1

3:30 p.m. Competencia Asimétricas Grupo 2

3:30 p.m. Competencia Asimétricas Grupo 1

3:30 p.m. Competencia Salto Grupo 1

3:30 p.m. Competencia Salto Grupo 2

3:30 p.m. Competencia Suelo Grupo 1

3:30 p.m. Competencia Suelo Grupo 2

Karate Do

Lugar: Coliseo de Combate

2:00 p.m. Eliminatorias:

Kumite -67 kg masculino

Kumite -55 kg femenino

Kumite -75 masculino

Kumite -61 kg femenino

Kumite -84 kg masculino

05:00 p.m. Finales:

Kumite -67 kg masculino

Kumite -55 kg femenino

Kumite -75 masculino

Kumite -61 kg femenino

Kumite -84 kg masculino

Natación artística

Lugar: Complejo acuático

09:00 a.m. - 10:00 a.m. Rutina Dueto Libre

02:00 p.m. - 03:00 p.m. Rutina Libre Combinada

03:00 p.m. - 4:00 p.m. Premiación - Rutina Dueto Libre

03:00 p.m. - 4:00 p.m. Premiacion - Rutina Libre Combinada

Patinaje artístico

Lugar: Unidad deportiva El Salitre

8:00 a.m. Serie figuras individual femenina

10:00 a.m. Serie figuras individual masculina

3:30 p.m. Estilo danza: individual masculina

4:30 p.m. Estilo danza: individual femenino

5:30 p.m. Serie #1 Programa corto: libre individual masculina

6:30 p.m. Serie Programa corto: libre individual femenina

7:30 p.m. Estilo danza: pareja danza mixta

Polo acuático

Lugar: Complejo acuático

10:00 a.m. Atlántico vs Risaralda

11:15 a.m. Antioquia vs Valle

12:30 p.m. Norte de Santander vs Tolima

6:00 p.m. Antioquia vs Atlántico

7:15 p.m. Tolima vs Risaralda

8:30 p.m. Valle vs Santander

Squash

Lugar: Complejo de raquetas

08:00 a.m. - 11:00 a.m. Individual Femenino semifinal

08:00 a.m. - 11:00 a.m. Individual Masculino semifinal

04:00 p.m. - 06:00 p.m. Individual Femenino Final

04:00 p.m. - 06:00 p.m. Individual Masculino Final

Sóftbol

Lugar: Estadio Argemiro Bermúdez

9:00 a.m. Guajira Vs Antioquia

11:00 a.m Valle Vs Antioquia

13:00 p.m Valle Vs Atlántico

15:00 p.m Córdoba vs Sucre

17:00 p.m. Bolívar Vs Sucre

Tenis de campo

Lugar: complejo de raquetas

9:30 a.m. Primera ronda sencillos masculina

9:30 a.m. Primera ronda sencillos femenina

11:00 a.m. Segunda ronda sencillos masculina

11:00 a.m. Segunda ronda sencillos femenina

4:00 p.m. Octavos de final dobles mixtos

Tiro deportivo

Lugar: Polígono Fedetiro Nilo

9:00 a.m. Pistola de aire mixta

9:00 a.m. Final sporting clays mista

12:15 p.m. Rifle aire mixto

Vela

Lugar: Club Naval Castillo Grande

2:30 p.m. Regata sunfish masculina

2:30 p.m. Regata sunfish femenina

Voleiplaya

09:00 a.m. 1° GRUPO A VS 2° GRUPO D CUARTOS

14 09:45 a.m. 2° GRUPO A VS 1° GRUPO D CUARTOS

15 10:30 a.m. 1° GRUPO B VS 2° GRUPO C CUARTOS

16 11:15 a.m. 2° GRUPO B VS 1° GRUPO C CUARTOS

17 12:00 p.m. 3° GRUPO A VS 3° GRUPO D CLAS. 9°-12°

18 12:45 p.m. 3° GRUPO B VS 3° GRUPO C CLAS. 9°-12°

14:45 p.m. PERDEDOR 13 VS PERDEDOR 16 CLAS. 5°-8°

20 14:30 p.m. PERDEDOR 14 VS PERDEDOR 15 CLAS. 5°-8°

21 15:15 p.m. GANADOR 13 VS GANADOR 16 SEMIFINAL

22 16:00 p.m. GANADOR 14 VS GANADOR 15 SEMIFINA