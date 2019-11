“La emoción es doble por ganar en casa”, José Serpa

José Serpa es una de las grandes figuras de Bolívar en los Juegos Nacionales 2020. El veterano ciclista conquistó tres medallas de oro para el departamento en las justas, dos en pista y una en ruta, algo histórico para el ciclismo bolivarense.

La última de sus preseas la conquistó hoy 24 de noviembre en tierras bolivarenses, algo que sostiene le ofreció el doble de emoción, pues las pruebas de pista las disputó en Cali.

“La emoción es doble por ganar en casa, una por el triunfo y otra por verle la cara de felicidad a todos los bolivarenses. Me enorgullece entregarle tres medallas de oro a nuestro departamento y se hizo un trabajo duro para este triunfo”, dijo el pedalista tras subirse a lo más alto del podio.

El deportista resaltó la importancia de soñar en grande para conseguir los objetivos, algo que, sostiene, ha sido clave para su carrera como ciclista.

“Hay que soñar en grande para tener un gran objetivo y poder cumplir las metas. Yo creo que siempre he sido de retos, me he puesto sueños grandes y por eso he logrado el éxito que tengo en mi carrera deportiva”, apuntó.

Serpa se impuso en la prueba de fondo del ciclismo de ruta, que se corrió sobre 160 kilómetros, en la Vía del Mar.