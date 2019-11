Andrés Jiménez será el abanderado de Bolívar en los Juegos Nacionales

NO PUDO ENTRAR URSHELA

El hecho bochornoso de la jornada de entrega de la bandera e inauguración del coliseo Bernardo Caraballo lo afrontó el beisbolista de los Yanquis de Nueva York, Giovanny Urshela, quien había sido anunciado como el abanderado de Bolívar.

El Grandes Ligas arribó al lugar, pero no pudo ingresar porque los vigilantes del CERCA (Centro de Alto Rendimiento del Caribe) le impidieron acceder en su vehículo.

“Nosotros cuando estábamos en la puerta del Bernardo Caraballo el vigilante no nos dejó entrar, pues supuestamente no había más cupo para los carros. Y resulta y pasa que nos mandó a mover para que entraran dos carros que estaban atrás. Entonces le dije, compa, el señor que yo tengo aquí es el abanderado, y me dice no no no, no puede entrar, necesito que muevan el carro que van a entrar esos dos carros más. Yo le dije, bueno perfecto, o sea nosotros no podemos entrar pero esos dos carros sí, listo, nosotros nos vamos, no hay ningún inconveniente”, explicó Jhonatan Urshela, hermano del beisbolista, que conducía el vehículo.

Jhonatan sostuvo que se comunicaron con la directora de los Juegos Nacionales, Cecilia Baena, para explicarle la situación y que intentaron hablar con el gobernador, pero no fue posible.