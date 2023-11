Juegos Nacionales: Geiner Moreno y Rafael Cerro le dan tres oros más a Bolívar

“Prometí este oro a Bolívar y cumplí la promesa, me gané a mí mismo, impuse una marca, estoy feliz, muy feliz, este oro se lo dedico a Dios y a mi vieja querida, siempre que compito es por ella y para ella”, dijo Geiner, quien celebró con entusiasmo este nuevo título para Bolívar.

En ma prueba se le observó tranquilo, concentrado, muy confiado de su talento y una vez le tocó el turno fue por ese oro que tanta alegría le da a la gente de su barrio, a Cartagena y a toda Bolívar.

“No fue fácil salir adelante con mi vieja, gracias a Dios lo hicimos, pero aún falta, quiero regalarle una casa a mi hermosa madre, ella se merece todo”, agregó.

Mientras los compañeros le abrazan y felicitaban, Geiner seguía levantando la bandera de Bolívar, esa que tanto le gusta representar.

Afirma que no renuncia al sueño de estar en unos Olímpicos y que trabaja para lograrlo. “Todos los días me levanto soñando en los Olímpicos, algún día estaré ahí”, recalcó.

Al recordar sus inicios, Moreno Chiquillo entra en la nostalgia.

“Me iba a pie de mi barrio La Esperanza a la pista de atletismo, la distancia era bien lejos, no tenía dinero para los buses. Siempre confié en mí, siento que he logrado mucho, pero aún me falta regalarle una casa a mi vieja, algún día le cumplo ese sueño”, vuelve a repetir el gran atleta cartagenero, que en 2019 también se colgó la medalla de oro en su pecho en esta misma prueba.

Geiner es el mejor en salto triple en toda Colombia y tiene un futuro halagador, de verdad que sí, seguro que si sigue así cumplirá los deseos de su corazón.