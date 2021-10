Se verán largos batazos, excelentes atrapadas y goles de gran factura en los Juegos de La Línea, que fueron inaugurados la noche del pasado viernes por Vicente Blel, gobernador de Bolívar, con el firme propósito de llevar recreación, deporte y mucha diversión en la provincia. Lea aquí: Gobernación de Bolívar le apuesta al deporte en el Sur del Departamento

En el acto, que se realizó en el estadio de sóftbol Jaime Amor, Blel entregó implementación deportiva y uniformes a los municipios de Santa Rosa, San Estanislao de Kotska, Villanueva, San Cristóbal, Soplaviento, que estarán haciendo parte de los II Juegos de la Línea, que reúnen a 400 deportistas en las disciplinas de sóftbol, béisbol y fútbol.

Vianys García, nacida en Soplaviento, lanzadora y una de las grandes referentes del sóftbol de Bolívar en los últimos tiempos, se mostró emocionada con el inicio de este torneo. “Estos juegos son lo mejor que nos ha sucedido últimamente, veníamos de un pare, por la pandemia, pero nos hemos vuelto a reactivar, es muy lindo volver a encontrarnos en un campo para continuar jugando sóftbol, que es lo que más nos gusta. Está claro que nos esforzaremos y daremos todo en cada partido”.

García aprovechó para asegurar que espera con entusiasmo los Juegos Nacionales de 2023 en el Eje Cafetero. “Llevo muchos títulos con Bolívar y quiero seguir dando más, hay Vianys García para rato, me prepararé para llegar en la mejor forma a este certamen”.

Luisa Arrieta, del equipo de sóftbol de Soplaviento, dijo que: “esto lista, me siento feliz, entusiasmada, desde muy niña he venido metida en el deporte y eso me hace sentir orgullosa de mí misma. Estoy preparada para dar la pelea y ayudar a Soplaviento para que sea campeón de estos Juegos”.

Vicente Blel, gobernador de Bolívar, recalcó que “estoy feliz de estar en Soplaviento en estos Juegos que llevarán sana diversión e integración entre varios municipios. Esperamos que gane el mejor, que disfruten el campeonato, alegrar los corazones de muchos bolivarenses, seguimos con nuestro propósito de reactivar la economía en la provincia a través del deporte”.

Pedro Alí, gerente de Iderbol, agregó que: “son unos Juegos muy importantes, la gente los estaba esperando y hoy podrán vivir a plenitud este torneo en la Zona de la Línea. Esperamos después de esta gran fiesta hacer unos Juegos más fortalecidos con otras disciplinas como patinaje, boxeo y futsalón en ambas ramas”. .