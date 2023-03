¡Juega mucho!: El joven cartagenero que llegó al Once Caldas pidiendo vía

El año anterior jugó con Cantera Caldense y su accionar gustó mucho en el Once Caldas.

Es un joven disciplinado, trabaja al máximo. “He mejorado muchísimo el juego aéreo, algo en lo que antes me costaba mucho. Me gusta trabajar, rendir, mejorar cada día”, comenta.

Desde niño mostró una gran calidad para jugar al fútbol

“Hago parte del Once gracias a Dios, estamos dándole con todo, esperando hacer las cosas de la mejor manera e ir escalando. Quiero destacarme y jugar los torneos que más pueda con este equipo”, recalca Juan Diego, de 18 años y con un enorme sacrificio en el terreno de juego.

Es hincha de Barcelona, admira a Lionel Messi y sueña con ser grande en el fútbol colombiano.

“Daré todo por jugar en el balompié profesional, estoy cerca, estar en la sub-20 del Once Caldas ha sido un gran paso, estoy listo esperando la oportunidad, me he sentido muy bien acá”, remata.