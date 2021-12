Juan Manuel Cantillo Arrieta, corresponsal de El Universal de Cartagena y de la Agencia de Noticias Colprensa, fue premiado como el Periodista del Año 2021 por la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico (Acord Atlántico), en ceremonia celebrada el lunes en Combarranquilla Country.

“Estoy muy contento con este premio. Estoy muy agradecido con mis padres porque ellos me apoyaron en esto del periodismo lo mismo que mis hermanos. Esta carrera es muy difícil”, dijo Juan Manuel Cantillo.

El comunicador agregó: “El premio lo recibo con gran orgullo porque es algo que se luchó. Yo estoy muy agradecido con la directiva de El Universal porque a pesar de la pandemia nos mantuvo aquí. Yo he tratado de corresponder en lo que he podido porque con la pandemia casi no se podía salir y creo que las directivas de Acord tuvieron en cuenta ese aspecto porque no era fácil cubrir todas las noticias pero yo estuve en todos los eventos, principalmente los deportivos: Junior, Béisbol Profesional, Panamericano de Béisbol, y por eso me dieron el premio”.

El 1 de octubre de 2010 Juan Manuel Cantillo entró a trabajar en esta casa periodística como corresponsal en Barranquilla y también como corresponsal de la Agencia de Noticias Colprensa de Bogotá.

Cantillo nació el 11 de noviembre de 1962 en el municipio de Campo de la Cruz (Atlántico). Allí hizo la primaria y el bachillerato.

En el año de 1985 llegó a Barranquilla para estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad Autónoma del Caribe y se graduó de periodista en 1990.

Hizo las prácticas en el desaparecido Diario del Caribe entre 1988 y 1989, cubriendo las fuentes de regionales, locales y deportes. Esos fueron sus pininos en el periodismo.

Años más tarde conoció al periodista Andrés Frías Utria, editor de deportes de El Universal, y quien en ese entonces trabajaba en La Libertad como redactor de deportes.

“Recuerdo que Andrés Frías me pidió que le hiciera un escrito y le entregué un reportaje que le hice a José Morelos Godoy (q.e.p.d.), quien era presidente de la Liga de Béisbol del Atlántico”, comentó Cantillo. En La Libertad también hizo prácticas hasta que le dieron la oportunidad de trabajar allí.

Ha trabajado en programas radiales en Barranquilla como redactor y en medios impresos como el Diario Deportivo y Diario La Libertad antes de llegar al Diario El Universal, donde tiene once años como corresponsal. Felicitaciones a nuestro colega.