Juan Guillermo Cuadrado se operará y será baja tres meses

Sin embargo, después de intentarlo con terapias conservadoras, se ha decidido que el jugador pase por quirófano para solucionar su problema. Esta semana, entre el martes y el miércoles, viajará a Finlandia para operarse, lo que le dejará fuera de juego por al menos 3 meses.

El Inter, por tanto, tendrá que acudir al mercado de invierno para reforzarse en defensa.

“La patología del tendón no le permitía estar al cien por cien. A nivel conservador lo hemos intentado todo. Me reuniré con Inzaghi y con Marotta en Roma, después del partido contra el Lazio nos pondremos de acuerdo sobre este problema que no esperábamos. Si no hubiera habido este problema de Cuadrado no acudiríamos el mercado en enero”, confirmó el propio Ausilio.