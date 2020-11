A la pregunta de le aconsejaría a Luis Orejuela y Daniel Muñoz, a quienes se les convocó en reemplazo de Santiago Arias y Stefan Medina, Cuadrado respondió: “A Luis lo conocemos hace rato. El consejo es que se divierta con mucha responsabilidad. He visto en Daniel a un jugador polifacético, sé que tiene las condiciones para estar aquí. Deben estar listos por si les toca la posibilidad de jugar”.

Insistió en que están listos y preparados para atender esta nueva cita. “Lamentamos las bajas que tenemos, pero la selección no son 25 hay más jugadores con nivel que ahora reciben una linda oportunidad para aportar lo mejor de sí”.

Y a sus 32 años tiene claro cuál ha sido el secreto para mantenerse vigente en el fútbol mundial. “Mi secreto es la confianza en Dios. Trato de entrenarme bien, no me he puesto un techo, siempre quiero seguir mejorando, ponerme metas, las ganas y la pasión siempre están conmigo y eso es clave”. .