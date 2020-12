El buen nivel que exhiben los ajedrecistas de Bolívar cada vez es más notorio, lo cual ratifica el talento de los ajedrecistas de nuestro registro.

Esta vez el turno es para el Gran Maestro, Joshua Ruiz, del equipo de Bolívar, que se quedó con el título en el Torneo Ajedrez Clásico que se realizó de manera presencial en Medellín, con el apoyo del Ministerio del Deporte y todas las medidas de bioseguridad, que incluyeron pruebas de COVID-19 con frecuencia.

Ruiz, que es apoyado por la Gobernación de Bolívar e Iderbol, representó a Colombia en el Grupo A y contabilizó 7.5 puntos, tras 4 victorias y 7 empates.

“Estoy muy contento por el título, me he enfocado en este torneo, lo di todo y gracias a Dios me lo gané”, dijo Ruiz.

Participaron grandes Maestros de Cuba, República Dominicana, Perú, México y Colombia.