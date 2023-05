José William Rodríguez, la gran reliquia de Real Cartagena

No le pueden decir que es el salado porque en 1992 cuando descendió Real Cartagena a la Primera B el aún no había llegado al plantel.

¿Qué recuerda de sus inicios en el Real Cartagena?

- Fue en el año 1993, luego de haber sido el primer equipo descendido a la B, estaba de técnico Héctor Javier Céspedes, yo había regresado a Cartagena después de hacer mi año de servicio social, por intermedio del doctor, Vicente Blel, quien en ese entonces trabajaba como médico en Corelca, y donde yo hacía turnos por horas. Él me pregunta si me gustaba el fútbol y me hace la conexión para ingresar al equipo, en ese entonces para apoyar al doctor Antonio Haydar, a quien le debo todo lo que soy.

Los mejores y malos momentos con el equipo...

- Los mejores momentos con el equipo han sido muchos, obviamente los triunfos, pero los partidos que definieron todos los ascensos, especialmente el primer ascenso en 1999 y cuando obtuvimos el subcampeonato Nacional jugando la final contra Deportivo Cali en el 2005 estando en la A.

Los peores momentos, obviamente los momentos en que el equipo ha descendido, eso es muy duro, demasiado triste.

¿Qué tipo de lesiones complicadas ha manejado a través del tiempo?

Desde fracturas, esguinces , luxaciones, hasta rupturas de ligamentos , rupturas tendinosas, lesiones musculares, articulares, de tejidos blandos , traumas de diversa índole, muchas de estas de manejo quirúrgico. Recuerdo una en cancha, bien compleja, con el arquero Cristian Pinzón, en 2012 en un juego contra el DIM. El jugador perdió la conciencia y convulsionó en la cancha luego de tener un trauma cráneo cervical severo.

¿Cómo ve a este Real Cartagena, hay con qué soñar?

- Creo en el equipo que hay, creo en la calidad de los jugadores y creo en el cuerpo técnico. Aquí se quiere ascender, de eso se habla todos los días.

¿Hay certeza de querer ascender entonces?

- Total, aquí hasta los lesionados quieren jugar ahora, el objetivo del plantel es claro, aquí se está compitiendo es para ascender, confiamos en que este año se dé. Este equipo no se entrega, ojalá y todo vaya bien estos cuadrangulares.

Amor total

Tiene claro lo que siente, su corazón tiene dueño. “Yo amo al Real Cartagena y doy la vida por este equipo. Cómo médico no puedo meter los goles ni ganar finales, pero además de mis labores para que estén bien saludables también hago mucha fuerza para que este equipo ascienda. Yo soy cartagenero neto, nacido en el Centro, criado en Crespo, mi vida se la debo a la institución y a quienes me ayudaron a llegar ahí”, remata.