José Quintana tiene una buena salida, pero no le alcanza para ganar

No es fácil salir a lanzar y ganar un juego si el equipo al que representas no batea. Y en Grandes Ligas sí que menos se puede lograr conseguir un triunfo si tus compañeros no colaboran con el juego ofensivo.

Eso le pasó al lanzador arjonero, José Quintana, esta noche con los Mets de Nueva York, con el que en seis entradas no recibió carreras y esto no fue suficiente para ganar el juego. Recibió tres hits, concedió tres bases por bolas y poncho a cinco. Su Era le quedó en 3.26 y se fue sin decisión. Drew Smith cargó con la derrota.