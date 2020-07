José de la Cruz Zúñiga, forjador de campeones

José de la Cruz Zúñiga nació para enseñar boxeo, el deporte de sus amores. Es un entrenador serio, un descubridor de talentos, que se ha ganado el respeto a nivel nacional y el cariño de muchos boxeadores. Ha trabajado con dedicación por este deporte, al que lleva en el corazón.

Sus triunfos están a la vista. Un sinnúmero de trofeos, medallas, diplomas y pergaminos adornan la sala de su residencia en Arjona.

No fue el boxeador de kilates que soñó ser, pero sí es un versado de la enseñanza, un pedagogo que ha ido preparándose con diplomados, cursos y seminarios en todo el mundo.

Podemos decir que tiene un palmarés único, ya que ha formado más de 25 campeones nacionales y un campeón mundial, Harold Grey, que hoy ya retirado habla bellezas de su entrenador, quien le enseñó a deletrear las cartillas del boxeo en el ring.

En este confinamiento, Zúñiga no deja de preparar a sus pupilos, porque dice sin tapujos que “a los pelaos en esta época no se les puede dejar solos, hay que tenerle la mente ocupada pa’ que no cojan malos pasos”, dice con una verdad absoluta, pero a la vez con cierta tristeza ya que se siente golpeado y olvidado por el Departamento y por su pueblo Arjona.

Con cierto dejo dice que “en esta pandemia la estoy pasando muy mal, no tengo contrato y mientras no reciba sueldo ando mal y desesperado, estresado y de mal humor, aunque muchos dicen que no se me nota porque yo siempre estoy con buen sentido de humor (risas)”.

¿José de la Cruz fue boxeador?

-No fui boxeador. Solo practiqué pasajeramente y como siempre he vivido en Arjona y me dificultaba para trasladarme a Cartagena a entrenar. Por eso no pude dedicarme de lleno al boxeo, como era mi sueño.

¿Cómo se convierte en entrenador?

-Un día me dije voy a ayudar a los pelaos que sueñan con ser campeones. Y en el barrio Las Brisas de Arjona abrí un gimnasio rudimentario, con sacos, peras y un ring. Puse en práctica todo lo que veía de los entrenadores Carmelo Prada y 'El Torito Rúa. Luego fundamos el club Dueños del Ring. Ahí me fui capacitando. He tenido más de 20 campeones nacionales y un campeón mundial, Harold Grey y sueño con ver a Miguel Marriaga con el título.

¿Qué es para usted el boxeo?

-Es mi vida entera, yo cuando estoy de descanso anhelo el día siguiente para venir al gimnasio a entrenar a los pelaos, me siento feliz entrenándolos.

¿Qué le falta a Bolívar para volver a la cúspide?

-Ayudar con un plan especial a los muchachos que vienen de la junior y juvenil, motivarlos, ya que el boxeo lo practican jóvenes de estratos muy bajos. Nadie, teniendo talento, entrena fuerte con hambre.

¿Hábleme de Miguel Marriaga?

-Extraordinario profesional, dedicado a lo suyo, el boxeo. Creo que no ha tenido suerte del campeón porque calidad la tiene. Toda Arjona sigue soñando con verlo como campeón mundial.

¿A qué entrenador admira?

-Al cartagenero Orlando Pineda y al cubano Alcides Sagarra. Tienen carácter para manejar a los muchachos.

¿Admira a algún boxeador en especial?

-Claro, a Pambelé y a Muhammad Ali. Tenían todo lo que me gusta a mí: boxeo, pegada y mentalidad ganadora.