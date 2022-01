La fuerte temperatura no fue obstáculo este jueves para que los veteranos de la bola “chata” exhibieran todo su talento en el terreno del juego del estadio del Campestre, en la segunda jornada del XXV Nacional de Sóftbol Interclubes Plus 50 Años.

En el primer juego, Alcaldía de Cartagena superó 5-1 a Mecar, con pitcheo de Lenes Mendoza. Eligio Ortiz cargó con la derrota.

El mejor bateador del juego fue el experimentado Rafael Rojano, quien bateó de 4-3, remolcó una carrera y anotó otra. Le puede interesar: El Campestre y Almirante Colón, líderes del Sóftbol Juega Por Tu Barrio

En el segundo encuentro, Gigantes de Sucre derrotó 15-10 a Policía Nacional. Pablo Pérez se apuntó el triunfo, con revés para Esteban Acuña.

En el tercer partido, La Rosca del Campestre se impuso 9-4 sobre Lorica. Arnold Lara se acreditó el triunfo, con derrota para Néder Lara.

En el juego de cierre, Atlántico apaleó 11-3 a Poder Judicial. Andy Arroyo se llevó la victoria, con derrota para Merlyn Jiménez. Dávinson Ruiz fue el mejor bateador del encuentro al batear de 2-2, remolcó 4 carreras y anotó 2. Le puede interesar: Luis Díaz podría llegar con su magia y sus goles al Liverpool

La programación este viernes comenzará a las 8 de la mañana con los siguientes juegos: Gigantes de Sucre vs. Atlántico, Policía Nacional vs. Poder Judicial, Amigos de Lener vs. Alcaldía de Cartagena y Lorica vs. Mecar.

Para los entendidos, el equipo Alcaldía de Cartagena es el gran favorito para alzarse con el título.