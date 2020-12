Es un jugador fuerte mentalmente, le gustan los retos grandes y está muy cerca de lograr una nueva conquista, la del título del fútbol colombiano.

Jorge Luis Ramos nació en Cicuco (Bolívar), tiene 28 años, pesa 77 kilogramos, mide un metro con 83 centímetros, calza 42 y está listo y motivado para enfrentar a América, este domingo, a las 6 de la tarde en Cali, en la ida de la gran final.

“América es un rival duro, quiere repetir título, pero nosotros vamos con todo, intentaremos hacer las cosas bien, la idea es hacer un gran partido en Cali y rematar en casa de la mejor forma”, dijo Ramos a El Universal.

Sobre las características del rival de turno, Ramos precisó: “Es un equipo rápido, fuerte atrás, con buenos jugadores de mitad de cancha hacia arriba. Nosotros, con nuestro trabajo, queremos hacer un gran planteamiento. Nos jugamos el título y queremos ganarlo, saldremos con todo”.

Ramos marcó un tanto en el triunfo 2-1 de Santa Fe anta Equidad en la vuelta de las semifinales.

“El gol me hizo feliz, estoy muy emocionado, estamos en la final, le doy gracias a Dios por eso, es algo que veníamos buscando, hemos trabajado muy duro para lograrlo y hoy podemos ver como tanto sacrificio valió la pena”, dijo.

Todavía tiene grabado en su mente cómo fue el gol que hizo en esta semifinal a La Equidad.

“Le di el balón a mi compañero por el costado, nunca dudé en acompañar la jugada, piqué al área, el balón me cayó ahí y solo tuve que tocarla para poner a ganar a mi equipo. Es una felicidad muy grande, respondí cuando más me necesitaba el equipo. Ayudar con goles también me sirve mucho para agarrarme más confianza y eso es muy importante para cada delantero”.

Dice que Santa Fe está preparado para dar el golpe ante América. “Nosotros estamos mentalizados en nuestro funcionamiento, si hacemos las cosas bien podemos ganar el título”.

Ha sido campeón con la prejuvenil de Bolívar, Real Cartagena en la Primera B (2008) e Independiente Santa Fe en la A (2012), pero con este último en aquella ocasión estuvo en el banco de suplentes.

“Debo seguir aprovechando cada minuto en el terreno de juego, espero seguir aportando como inicialista hasta alcanzar nuestra meta”, puntualizó.

Es el tiempo de Jorge Luis, quien ahora como titular desea saborear un nuevo campeonato.

Tiene el talento, el olfato de gol, capacidad de asocio, confía en sus condiciones y se quiere hacer presente en el marcador con sus goles para alegría de Santa Fe.